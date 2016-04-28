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Spor

17 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti

Emre Çakır'ın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi U-17 futbol takımı oyuncusu olduğu belirtildi

28 Nisan 2016 16:30

Nevşehir’de geçen akşam meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti.

Akşam’da yer alan habere göre, Nevşehir-Göre yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi U-17 futbol takımı oyuncusu Emre Çakır olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Çakır, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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