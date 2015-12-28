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17 yaşındaki genç 'Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandı

İnşaat işçisi F.E., Facebook'taki hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı

28 Aralık 2015 23:08

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 17 yaşındaki inşaat işçisi F.E., sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu’da ‘155 Polis İmdat’ hattını arayan bir kişi, 17 yaşındaki F.E.’nin Facebook sayfasından Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ihbarında bulundu.

Harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, F.E.’yi oturduğu Hürriyet Mahallesindeki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., çıkarıldığı mahkemece Cumhurbaşkanı’na hareket ettiği iddiasıyla tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

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