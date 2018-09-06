T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 yaşındaki genç, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek ağır yaralandı

HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 17 yaşındaki Ekrem B

06 Eylül 2018 02:20

HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, 17 yaşındaki Ekrem B. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek ağır yaralandı.
Olay akşam saatlerinde, Hendek Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalledeki tavuk çiftliğinde bakıcılık yapan aile, çalıştıkları sırada bir el silah sesi duydu. Silah sesi üzerine çiftliğin içerisindeki evlerine koşan aile, çocukları Ekrem B.\'nin tabanca ile kendini başından vurduğunu gördü. Ailesi tarafından Hendek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ekrem B., buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HENDEK Sakarya DHA SAKARYA HendekEkremOlayYukarı Hüseyinşeyh MahallesiMahalledekiSilahAilesiDevlet HastanesiSakarya EğitimAraştırma HastanesiGencin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24