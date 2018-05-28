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17 yaşındaki genç, anne ve babasını öldürüp intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, Mert Ali Doğru (17), henüz bilinmeyen nedenle annesi Suna (42) ve babası emekli polis memuru Adem Doğru'yu (47) tabancayla öldürüp, intihar etti

28 Mayıs 2018 13:54

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, Mert Ali Doğru (17), henüz bilinmeyen nedenle annesi Suna (42) ve babası emekli polis memuru Adem Doğru\'yu (47) tabancayla öldürüp, intihar etti.
Olay, saat 05.00 sıralarında, Fatih Mahallesi\'ndeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 2\'nci katında ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali Doğru, uyuyan annesi ve babasına tabancayla ateş açtı. Olayda babasının tabancasını kullanan genç, daha sonra, binanın en üst katına çıkarak aynı silahla yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Mert Ali Doğru\'nun öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Doğru çifti ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Suna ve Adem Doğru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
​Olayın nedeni araştırılırken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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