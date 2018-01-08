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17 yaşındaki futbolcu kalbine yenildi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Köşk Belediye Doğanspor Kulübü'nün kalp krizinden yaşamını yitiren 17 yaşındaki oyuncusu Abdullah Eröz için bugün öğlen Köşk Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi

08 Ocak 2018 20:20

TOPRAĞA VERİLDİ
Köşk Belediye Doğanspor Kulübü\'nün kalp krizinden yaşamını yitiren 17 yaşındaki oyuncusu Abdullah Eröz için bugün öğlen Köşk Merkez Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, AK Partili Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Eröz\'ün ailesi, takım arkadaşları ve eğitim gördüğü Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Eröz\'ün tabutu, kılınan namazın ardından yakınları, takım ve sınıf arkadaşlarının omzunda bir süre taşındı. Ardından genç futbolcunun cenazesi, Baklaköy Mahalle Mezarlığı\'na götürülerek, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK/KÖŞK (Aydın), (DHA)

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