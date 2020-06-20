17 yaşındaki Ebru Erdem'in ölümündeki sır: Atladı mı, atıldı mı?

İstanbul Küçükçekmece’de Ebru Erdem (17), 20 Mart 2019’da Airport 24 isimli sitedeki 14 katlı bir binanın 9’uncu katından 'düşerek' hayatını kaybetti. Sanık Serdar Taş, Ebru Erdem’in kendisinin atladığını iddia etti. Hazırlanan iddianamede ise Erdem’in itildiği vurgulandı. Taş’ın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23.5 yıl hapsi istendi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, olayın yaşandığı daire 1 yıllığına Kemal Sönmez kiralamıştı. Arkadaşı Serdar Taş (22) ise o günlük evi kullanmak için arkadaşından istedi. Tanıştığı Ebru Erdem’i davet etti. Taş birkaç gün önce binaya girerken görevliye ismini Hızır Çakır olarak kaydettirmişti. Erdem eve gittikten sonra arkadaşı Murat Büyük’e mesaj atarak “Çok kötüyüm. Gel beni al. Sana konum atacağım” dedi. Ancak genç kız arkadaşına o konumu atamadı.

Büyük, Erdem’i aradığında ise telefonu kapalıydı. Erdem altında kot pantolonu ve sutyenle aşağı düştü. Olaydan sonra Taş, taksiyle siteden uzaklaştı. Polis evde yaptığı incelemede salondaki pencerede ve banyo dolabında Erdem’in parmak izini tespit etti. Otopsi raporunda kanında çoklu uyarıcı maddeler olan kokain, metamfetamin, MDMA tespit edildi. Cinsel organında aktif kanaması olmayan yırtık görüldü.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İddianame sonunda Taş’ın ‘çocuğa yönelik kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, ‘uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama’ suçundan 22.5 yıldan az olmamak kaydıyla, ‘evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Evi arkadaşına veren Sönmez’in de ‘evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

İddianameden

Taş’ın olay tarihinden önce ve olay günü uyuşturucu maddeleri satın alarak Erdem’e verdiği, anlatılan iddianamede 18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı, ısrar ettiği ve baskı yaptığı ifade edildi. İddianamede Erdem’in Taş’tan kurtulmak amacıyla pencere camını açarak yarı çıplak vaziyette durduğu sırada Taş’ın onun arkasından yaklaştığı belirtildi. Aralarında meydana gelen vurma ve itiş kakış şeklindeki arbede sırasında, Taş’ın ittirmesi üzerine genç kızın 9. kattaki dairenin penceresinden düşerek öldüğü ifade edildi.