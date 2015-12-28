T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 yaşındaki çocuk 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

Tutuklanan F.E, Tekirdağ Kapalı Cezaevi’ne gönderildi

28 Aralık 2015 18:23

Çorlu’da,  155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, 17 yaşındaki F.E. isimli şahsın kendisine ait sosyal paylaşım sitesindeki hesabında Cumhurbaşkanı'na hakaret ihtiva eden bir içeriği ihbar etti. Gözaltına alınan F.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meydan’da yer alan habere göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, 17 yaşındaki F.E. isimli şahsın kendisine ait sosyal paylaşım sitesindeki hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ihtiva eden bir içeriği ihbar etti.

Bunun üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen F.E’nin evine giden polis genci gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan F.E. adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen genç 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

 

ETİKETLER

erdoğana hakaret davalarıgözaltıtutuklamahakaretihbar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24