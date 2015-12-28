17 yaşındaki çocuk 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

Çorlu’da, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, 17 yaşındaki F.E. isimli şahsın kendisine ait sosyal paylaşım sitesindeki hesabında Cumhurbaşkanı'na hakaret ihtiva eden bir içeriği ihbar etti. Gözaltına alınan F.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meydan’da yer alan habere göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, 17 yaşındaki F.E. isimli şahsın kendisine ait sosyal paylaşım sitesindeki hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ihtiva eden bir içeriği ihbar etti.

Bunun üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen F.E’nin evine giden polis genci gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan F.E. adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen genç 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.