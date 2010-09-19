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Spor

17 YAŞINDAKİ ÇİNLİ DÜNYA REKORU KIRDI ANTALYA (A.A)

19 Eylül 2010 20:26

-17 YAŞINDAKİ ÇİNLİ DÜNYA REKORU KIRDI ANTALYA (A.A) - 19.09.2010 - Dünya Halter Şampiyonası'nda bayanlar 58 kiloda madalyalar sahiplerini buldu. Antalya Expo Center'da süren müsabakalarda 58 kilo koparmada 103 kilo kaldıran Kuzey Kore'den Hyon Suk Pak altın madalya kazanırken, aynı kiloyu kaldıran Belarus'tan Nastassia Novikava gümüş, 102 kilo ile Çin'den Wei Deng de bronz madalya kazandı. Silkmede, Çinli sporculardan Wei Deng, 135 kilo kaldırarak altın madalya kazanırken, gençler dünya rekorunu kırdı. Silkmede 130 kilo kaldıran sporculardan Kuzey Kore'den Chun Mi Jong gümüş, Nastassia Novikava da bronz madalya aldı. Toplamda ise 237 kilo ile Wei Deng altın madalya alırken, 233 kilo ile Nastassia Novikava gümüş, 230 kilo ile Chun Mi Jong bronz madalyanın sahibi oldu. Bu arada aynı kiloda B grubunda yarışan Bediha Tunadağı, koparmada 89, silkmede 111 kilo kaldırarak, toplamda 200 kiloya ulaştı ve genel sıralamada 13. oldu.

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