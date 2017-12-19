17 yaşındaki cinayet sanığı, ölenin yakınlarına başsağlığı diledi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de \'küfürleşme\' yüzünden çıkan kavgada Osman Uygurlu\'yu (16) bıçakla öldürüp, kuzeni Davut Uygurlu\'yu (18) da yaralayan tutuklu sanık Kasım O. (17), duruşmada pişman olduğunu söyledi. Kasım O., \"Küçük bir sebep ile çıkan kavga yüzünden katil oldum. Ölen şahsın yakınlarına başsağlığı diliyorum\" dedi.

Olay, geçen 19 Temmuz\'da, Odunpazarı ilçesinin Büyükdere Mahallesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında \'küfürleşme\' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Kasım O., Osman Uygurlu ile kuzeni Davut Uygurlu\'yu bıçakladı. Osman Uygurlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaya karışan Kasım O., Recep A. (17), Azad O. (15) ve Kamuran Y.\'yi (14) yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden Kasım O., tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, bugün yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanık Kasım O. ile tutuksuz sanıklar Recep A., Azad O. ve Kamuran Y. katıldı. Pişman olduğunu söyleyen Kasım O., \"Olay gecesi yazlık sinemaya gitmiştik. Önde oturan Osman Uygurlu., Recep A.\'ya \'Neden sevgilime bakıyorsun?\' dedi. Tartışma çıktı. Sinema çıkışında da devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. Osman\'ın elinde bıçak gördüm. Eline vurunca bıçak, yere düştü. Yerdeki bıçağı alıp, kendimi korumak amacıyla gelişigüzel salladım. Çok pişmanım. Küçük bir sebep ile çıkan kavga yüzünden katil oldum. Ölen şahsın yakınlarına başsağlığı diliyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, Kasım O.\'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Ocak 2018 tarihine erteledi.



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