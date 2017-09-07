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Spor

17 yaşında dünya şampiyonu

  Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'na katılan ve bir altın ile bir bronz madalya kazanan Yıldız Milli Takımı İstanbul’a geldi

07 Eylül 2017 16:36

 

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Yunanistan\'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası\'na katılan ve bir altın ile bir bronz madalya kazanan Yıldız Milli Takımı İstanbul’a geldi.

 Altın madalya alan 85 kilo milli güreşçi Muhammed Furkan Dursun (17) ve takım arkadaşları Atatürk Havalimanında çiçeklerle karşılandı. Finalde karşılaştığı Rus rakibi Muhammed Evloev\'i zorlu bir mücadele sonunda 5-3 yenerek Dünya Şampiyonu olan Muhammed Furkan Dursun yaptığı açıklamada, “Şampiyonaya 10 sporcu ile katıldık. Altın kemeri takıp şampiyonluk kürsüsünde İstiklal Marşımızı çaldırmak ve bayrağımızı göndere çektirmek benim için büyük gurur ve mutluluk oldu. Daha çok gencim. İnşallah ilerde büyüklerde dünya şampiyonu olan Metehan Başar ağabeyim gibi aynı kiloda ben de dünya şampiyonu olurum” dedi.

Genç sporcular daha sonra kendilerini dışarıda bekleyen yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

(FOTOĞRAF)

 

 

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