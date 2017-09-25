T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 yaşında bonzai kurbanı oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen 17 yaşındaki Hasan Umurhan yaşamını yitirdi

25 Eylül 2017 12:55

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen 17 yaşındaki Hasan Umurhan yaşamını yitirdi.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Erdoğan Meyva Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Sentetik uyuşturucu madde bonzai kullanan Hasan Umurhan, dedesi tarafından evinin arka bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Umurhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.  Hasan Umurhan\'ın cesedi, hastane morgunda nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, evin bahçesinde yaptığı incelemede \'şaşal\' tabir edilen ve uyuşturucu içmek için kullanılan çok sayıda düzenek buldu. Soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanHasan UmurhanOlay Cumhuriyet MahallesiJandarma Astsubay Erdoğan Meyva CaddesiSentetikKeşan Devlet HastanesiUmurhanCumhuriyetAdli Tıp KurumuPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24