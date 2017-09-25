17 yaşında bonzai kurbanı oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen 17 yaşındaki Hasan Umurhan yaşamını yitirdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Erdoğan Meyva Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Sentetik uyuşturucu madde bonzai kullanan Hasan Umurhan, dedesi tarafından evinin arka bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Umurhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Umurhan\'ın cesedi, hastane morgunda nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, evin bahçesinde yaptığı incelemede \'şaşal\' tabir edilen ve uyuşturucu içmek için kullanılan çok sayıda düzenek buldu. Soruşturma sürdürülüyor.



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