-17 YAŞ ALTININ OLAYLI DERBİSİNE İDDİANAME İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - 17 Yaş Altı Akademi Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan olaylara karıştıkları öne sürülen 5 kişi hakkında 2 ila 6'şar yıl arasında hapis cezası istemiyle iddianamede hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Murathan Bacara tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü ''ihbarda bulunan'', Türkiye Futbol Federasyonu ile olayda yaralanan sporcular Erman Taşkın, Ali Pamukci, Mert Gülsün, İsmet Yumakoğulları, Oğuz Mataracı ve Muhammet Serdar Yazıcı da ''müşteki'' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 26 Aralık 2010 tarihinde 17 yaş altı Akademi Futbol Ligi'nde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk yarı bitiminde Fenerbahçe kalecisinin, Galatasaray kaptanı ile sözlü tartışmaya girdiği anlatıldı. Daha sonra maçı izleyen Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının taraftarlarının olaylara katılmasıyla büyüyen kavgada müşteki olarak iddianame yer alan Fenerbahçeli sporcuların yaralandıkları anlatılan iddianamede, kamera kayıtlarını incelendiğinde, Yiğit Ağbaba'nın kaleci antrenörü İsmail Murat Doğan'a uçarak tekme attığı, şüpheli Cihan Bektaş Küçükelmas'ın Fenerbahçeli kaleci Hasan Hüseyin Akınay'a ve diğer futbolculara yumruk attığı, Gökhan Karakaya'nın Fenerbahçeli futbolculara, Onur Sürek ile Sertaç Yener'in de taraftarlara vurduklarının görüldüğü kaydedildi. Hasan Hüseyin Akınay'ın Cihan Bektaş Küçükelmas'ı suratına yumruk atan kişi olarak, Onur Yürek ve Gökhan Karakaya'yı da kendisine saldıran şahıslar olarak teşhis ettiği belirtilen iddianamede, olayın görgü tanığı Engin Kabaş'ın Yiğit Ağbaba, Cihan Bektaş Küçükelmas ile Gökhan Karakaya'yı olayları yapanlar ve tekme atan şahıslar olarak kesin teşhis ettiği belirtildi. Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamayı reddettikleri kaydedildi. İddianamede, Cihan Bektaş Küçükelmas, Sertaç Yener, Gökhan Karakaya, Yiğit Ağbaba ve Onur Sürek'in ''kasten yaralamak'' suçundan 2 ila 6'şar yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları istendi. İddianamenin kabulü halinde şüphelilerin yargılanmasına, Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesinde başlanacak.