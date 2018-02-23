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 17. Vehbi Koç Ödülü Yılmaz Büyükerşen'e verildi

Cansel KİRAZ - İstanbul DHA- VEHBİ Koç Vakfı tarafından her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl eğitim alanındaki katkıları nedeniyle Prof

23 Şubat 2018 14:34

Cansel KİRAZ - İstanbul DHA- VEHBİ Koç Vakfı tarafından her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl eğitim alanındaki katkıları nedeniyle Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen\'e verildi. 

\"FİKRİ, VİCDANİ, İRFANI HÜR MÜ?\"
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu; Prof. Dr. İpek Gürkaynak\'ın başkanlığını yaptığı seçici kurulun önerdiği 3 aday arasından, 17. Vehbi Koç Ödülü\'ne, eğitim alanındaki çalışmaları ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen\'i layık gördü. 
İstanbul\'da düzenlenen törende Yılmaz Büyükerşen ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç\'un elinden aldı.

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, \"Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyet\'in yetiştirmek istediği nesilleri \'ben inkılap ruhunu ondan aldım\' dediği Tevfik Fikret\'in \'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür\' sözleri ile tarif etmişti.  Aradan neredeyse yüz yıl geçti; gençlerimizin fikri, vicdanı, irfanı hür mü? Bırakın gençlerimizi, bizlerin, yetişkin ve \'yetişmişlerin\' fikri, vicdani, irfanı hür mü? Bugün sizlerin karşısında şunu samimiyetle ifade edebilirim ki Vehbi Koç Vakfı olarak hem Koç Üniversitesi ve Koç Lisesi\'nde, hem de \'On Yedi Okul\', \'Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi\', \'Öğretmen Ağı\', \'Eğitim Reformu Girişimi\' gibi diğer paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz eğitim projelerinde \'hür nesiller\' yetiştirmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz\" dedi.

“HAYATIMIN EN BÜYÜK \'AFERİN\'İ \"
Prof. Dr. Büyükerşen ise “Bu heykelcik, yaptığım işlerden dolayı benim hayatımın en büyük \'aferin\'i. Vehbi Koç vakfına, şükranlarımı sunuyorum\" diye konuştu.

VEHBİ KOÇ VAKFI HAKKINDA
2002 yılından bu yana eğitim, sağlık ve kültür alanlarında verilen ve topluma değer katan, örnek olan hizmetleri tanıtmayı ve ödüllendirmeyi amaçlayan Vehbi Koç Ödülü, 100 bin dolarlık değeri ile Türkiye\'de tesis edilmiş en büyük maddi ödül olma özelliğini taşıyor. 
 
(FOTOĞRAFLI)

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