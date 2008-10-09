17 Uygur Gitmo'dan gidemedi

ABD'de yüksek mahkeme, 17 Uygur'un Guantanoma'daki (ABD'lilerin kısaltmasıyla Gitmo) cezaevinden serbest bırakılmaları kararını geçici olarak durdurdu.



Yüksek mahkemenin bu kararı, Uygurların serbest bırakılmalarına itiraz eden ve kararla ilgili temyize başvurmak isteyen ABD hükümetinin talebi üzerine aldığı bildirildi.



ABD bölge mahkemesi hakimi Ricardo M. Urbina, tutsakların cumaya kadar serbest bırakılmalarını istemişti. Urbina, artık "düşman savaşçı" olarak görülmediklerinden Bush yönetiminin bu kişileri hapsetmeye devam edemeyeceğine hükmetmişti.



Hükümet, Guantanamo'daki tutsakların Afganistan'da silah eğitimi aldıklarını kabul ettiklerini ve dolayısıyla bu kişilerin ulusal güvenliğe risk teşkil ettiklerini öne sürüyor.



Beyaz Saray Sözcüsü Dana Perino dün yaptığı açıklamada, karara karşı çıktıklarını belirterek, mahkemenin kararının Guantanamo'daki diğer tutsaklar için emsal teşkil edebileceğini söylemişti.



Amerikan hükümeti, yıllardır haklarında iddianame bile hazırlamadan Guantanamo'da tuttuğu Çin vatandaşı Uygurların "düşman savaşçı" olmadığına geçen ayın sonunda karar vermişti.

