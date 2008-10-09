T24 LogoT24 Logo
Dünya

17 Uygur Gitmo'dan gidemedi

ABD'de yüksek mahkeme, 17 Uygur'un Guantanoma'daki cezaevinden serbest bırakılmaları kararını geçici olarak durdurdu

09 Ekim 2008 03:00

ABD'de yüksek mahkeme, 17 Uygur'un Guantanoma'daki (ABD'lilerin kısaltmasıyla Gitmo) cezaevinden serbest bırakılmaları kararını geçici olarak durdurdu.

Yüksek mahkemenin bu kararı, Uygurların serbest bırakılmalarına itiraz eden ve kararla ilgili temyize başvurmak isteyen ABD hükümetinin talebi üzerine aldığı bildirildi.

ABD bölge mahkemesi hakimi Ricardo M. Urbina, tutsakların cumaya kadar serbest bırakılmalarını istemişti. Urbina, artık "düşman savaşçı" olarak görülmediklerinden Bush yönetiminin bu kişileri hapsetmeye devam edemeyeceğine hükmetmişti.

Hükümet, Guantanamo'daki tutsakların Afganistan'da silah eğitimi aldıklarını kabul ettiklerini ve dolayısıyla bu kişilerin ulusal güvenliğe risk teşkil ettiklerini öne sürüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Dana Perino dün yaptığı açıklamada, karara karşı çıktıklarını belirterek, mahkemenin kararının Guantanamo'daki diğer tutsaklar için emsal teşkil edebileceğini söylemişti.

Amerikan hükümeti, yıllardır haklarında iddianame bile hazırlamadan Guantanamo'da tuttuğu Çin vatandaşı Uygurların "düşman savaşçı" olmadığına geçen ayın sonunda karar vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24