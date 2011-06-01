17 ülkücüye Bahçeli'ye provokasyondan gözaltı

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mitinginde olay çıkartacakları öne sürülen eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Karakoç ile yine tanınmış bir ülkücü olan Ziya Arpacık’ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Kişilerin, MHP’nin Diyarbakır mitinginde provokasyon amaçlı olay çıkartacakları yönünde telefon konuşmaları bulunduğu öne sürüldü.

Erdal Kılınç'ın milliyet'te yayımlanan (1 Haziran 2011) haberi şöyle:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Diyarbakır mitinginde provokasyon yaparak olay çıkartacakları öne sürülen, aralarında eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Karakoç ve Yusuf Ziya Arpacık’ın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün verdiği bilgiler doğrultusunda dün sabah saatlerinde Kağıthane ve Eyüp’ün de arasında bulunduğu 5 ilçede operasyon başlattı.

Aralarında eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Karakoç ve Yusuf Ziya Arpacık’ın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. MHP sempatizanı oldukları iddia edilen kişilerin yapılan telefon takiplerinde, MHP’nin Diyarbakır mitinginde provokasyon amaçlı olay çıkartacakları yönünde telefon konuşmalarının bulunduğu öne sürüldü.

Erdem Karakoç’un miting öncesi Diyarbakır’daki ülkücülerle bir araya geldiği iddia edildi. Gözaltındaki kişilerin bilgisayarlarına el konuldu.

Gözaltıların duyulmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelen bazı avukatlar, Terörle Mücadele Yasası gereğince müvekkilliriyle görüşemedi.

Önemli isimler

Erdem Karakoç, ülkücü camiada, ülkü ocaklarının Türkiye geneline yayılmasında önemli rol oynayan kişi olarak tanınıyor. Erdem Karakoç’un, Devlet Bahçeli’nin küskünleri partiye davet ettiği Güç Birliği çağrısına cevap vererek geçtiğimiz yıl Bahçeli ile görüşmesi, ülkücü camiada yankı uyandırmıştı.

Gözaltına alınan Arpacık uzun yıllar ülkücü camianın içinde. Arpacık, 12 Eylül dönemini anlattığı “Başeğmediler”in yanı sıra, yurt dışındaki Türklerle ilgili kaleme aldığı 4 kitabı bulunuyor.

Ürküten diyaloglar

H.U.: Bu tamamen ölüm kalım mitingi ya orası. Ya MHP baraja takılacak, ya çıkacak. Orada kan dökülürse barajı geçeriz. Kan dökülmez normal miting olursa hiç bir nane olmaz. Dağ taş PKK. Çatapat çıksa, ya bir tane deliye verseler, tinerciye deseler ki "Al sana bir uzi dıırrrt şöyle bir gelişi güzel ateş et".

M.A.: Allah muhafaza bir de genel başkana falan sıksalar Türkiye karışır.

H.U.: Geçmiş olsun yani. Yok yok genel başkana etten duvar yaparlar. Halkın içine gelişi güzel sıksalar sekiz on tane yirmi tane böyle. 3 ölü 5 yaralı 8 ölü falan filan. Oldu mu oradan MHP yüzde 25 ile gelir yani.

"Tam teçhizatlar gelin"

Gözaltına alınanlardan MHP Küçükçekmece İlçe Yönetim Kurulu üyesi E.K.'nin, Küçükçekmece Ülkü Ocakları üyesi A.Ö.'ye söylediği "Mitinge dolu geliriz" ifadeleri de teknik takibe takıldı. İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı M.K. ile MHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.K. arasındaki görüşmede de, "mitinge bıçak götürmelerinin iyi olacağı ancak havalimanında xray'de yakalanacağından bahisle bıçağın Diyarbakır'dan satın alınabileceği" ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Görüşme ile ilgili ulaşılan bazı ayrıntılar şöyle oldu

M.K.: Ne b.k olacağı da belli değil saldırı maldırı olacak diyorlar falan.

A.K.: Kanka benim bir kurt başlı bıçağım var a.k. her türlü.

M.K.: Tamam işte, al yanına.

A. K. Alacam da uçakta x ray var orada satın alırız.