T24 LogoT24 Logo
Dünya

17 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulundu

Türk vatandaşlarının çoğunun devlet memuru olduğu belirtildi

20 Şubat 2018 17:36

17 Türk vatandaşı, Yunanistan'ın Oinousses (Koyun) Adası'na çıkarak iltica talebinde bulundu. 

Kathimerini gazetesinin Yunan sahil güvenlik yetkililerinden aktardığına göre, 17 Türk vatandaşı pazartesi günü Doğu Ege'deki Oinousses (Koyun) adasına küçük bir botla ulaşarak iltica talebinde bulundu. Gazete, Türk vatandaşlarının çoğunun devlet memuru olduğunu, Chios (Sakız) adasındaki Vial sığınmacı merkezine nakledildiklerini ve burada kayıt altına alınarak başvurularının inceleneceğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, grubun sahil güvenlik görevlilerine devlet memuru ve yargı görevlileri olduklarını ve Türkiye'de "işkence görmekten korktuklarını"söyledikleri belirtildi. Grupta 6 çocuk, 7 erkek ve 4 kadın bulunduğu açıklandı.

Kathimerini'ye göre 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından 1800'den fazla Türkiye vatandaşı Yunanistan'dan iltica talebinde bulundu.

Bunlar arasında bulunan ve darbeye katıldığı belirtilen 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemesi Atina-Ankara arasındaki ilişkileri germişti.

ETİKETLER

YunanistanilticaTürkKoyun adasıdevlet memurudarbeFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24