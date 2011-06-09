-17 TÜRK VATANDAŞI SERBEST BIRAKILACAK ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Gürcistan cezaevlerinde tutuklu ve aralarında müebbet hapis cezasına çarptırılmış 6 kişinin de olduğu toplam 17 Türk vatandaşının serbest bırakılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Ünal, konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Mayıs'ta Sarp sınır kapısının Gürcistan tarafındaki tesislerin açılışı vesileyle Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili ile yaptıkları görüşme sonrasında, bugün, Gürcistan cezaevlerinde tutuklu ve aralarında müebbet hapis cezasına çarptırılmış 6 vatandaşın da bulunduğu toplam 17 vatandaşın serbest bırakılacağını öğrendiklerini belirtti. Dışişleri Sözcüsü Ünal, "İki halk arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerini pekiştirecek Gürcistan makamlarının bu kararı memnuniyetle karşılanmakta olup, bu karar Gürcistan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin insani boyutunun önemli bir göstergesi olarak görülmektedir" dedi.