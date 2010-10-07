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Ekonomi

17 Türk bankasının kredi görünümü arttı

Moody's, 17 Türk bankasının döviz cinsinden mevcut notlarının görünümünü pozitife yükseltti.

07 Ekim 2010 03:00

T24- Moody's, 17 Türk bankasının döviz cinsinden mevcut notlarının görünümünü pozitife yükseltti.


Uluslararası Derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notlarının görünümünü Ekim'de 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltmesinin ardından, bugün de 16 Türk bankasının yabancı para cinsinden mevduta notlarının görünümünü ve Eximbank'ın Ba1 olan ihraçı notunun görünümlerini 'pozitif'e yükseltti.


İş Bankası, Akbank, Eurobank Tekfen, Yapı Kredi Bankası, Denizbank, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Teb, HalkBankası, Ziraat Bankası, HSBC, Finansbank, Asya Katılım Bankası, AnadoluBank,  Eximbank, TSKB ve Bank Pozitif'in notunu Moody's durağandan pozitife geçirdi.

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