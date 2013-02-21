Eski belediye başkanının ailesinin bahçesinde bulunan 17 ton kömür tartışma yarattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne gönderilen 17 ton kömürün AKP'li eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey'in babasına ait apartmanın bahçesinde bulunması, tartışmalara neden oldu.

Tuzcu Murat Mahallesi 141'inci Sokak'taki, 2004- 2009 yılları arasında Edremit'te Belediye Başkanlığı yapan Yunus Bozbey'in babası Arslan Bozbey'e ait üç katlı apartmanın bahçesinde yüzlerce torba kömürleri görenler, gazete ve haber ajansı bürolarına ihbarda bulundu.

Konunun iletilmesinin ardından Kaymakam Osman Tunç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma İlçe Müdürlüğü'nden bir ekibi polis gözetiminde olay yerine göndererek inceleme yaptırdı. Söz konusu adrese polis ekipleriyle gelen yetkililer, binada oturanların bilgisine başvurdu, tutanak tuttu.

Olayın duyulması üzerine mülkiyeti babasına ait apartmana gelen eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey, "Annem ve babam üç aydır Konya'daki kız kardeşimin yanında. Babamın ve benim, kömürlerle ilgimiz yok. Olayı duyanlar beni telefonla arayıp kömür istedi. Apartmandaki kiracılarla konuştum. Kömürlerin diğer kiracı Hakan Yılmaz tarafından kamyonla taşınıp bahçeye konulduğunu öğrendim. Seçimler yaklaştığı için birileri benim üzerimden politika yapmak istiyor. Ben buna izin vermem. Bir komployla karşı karşıyayım. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bunun ne anlama geldiğini yakında hep birlikte öğreneceğiz" diye konuştu.

Daha sonra Hakan Yılmaz'ı bulan Bozbey, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Müdürlüğü'ne götürdü. Burada Vakıf Müdürü Elif Çakır'a, "Babamın evinin bahçesinde kömürler var ve torbalarının üzerinde 'Para ile satılamaz' ibareleri var. Bu konuyu çözün. Bu kadar kömürü bir kişiye nasıl veriyorsunuz? Bu kömürleri hemen kaldırın" dedi.

Vakıf Müdürü Elif Çakır, konuyu incelediklerini belirterek kömürlerin söz konusu adresten aldırılacağını söyledi. Kiracı 36 yaşındaki Hakan Yılmaz da vakfın "Kalorisi düşük" diyerek geri göndermeyi planladığı kömürleri parasız alıp apartmanın bahçesine taşıdığını anlattı.

Yılmaz, "Vakfın kömür dağıtım işini üstlenen Ramazan Çimen bana, 'Bu kömürler çöpe atılacak. Çöpe atılacağına al bunları sen evinde yak' dedi. Bir kamyon bulup vakfın deposuna gittim. Vakfın memurları da depodaydı. Onların nezaretinde kömürleri kamyona yükledim ve evimin bahçesine getirip istifledim. Kömürleri geri vereceğim. Ev sahibimle ve ev sahibimin oğlu Yunus Bozbey'le kömürün hiçbir alakası yoktur" dedi.

Edremit Kaymakamı Osman Tunç da yaptığı açıklamada, "Yaptığımız ilk incelemede söz konusu adrese götürülen kömürlerin, düşük kalorili olduğunu görünce durumu genel müdürlüğümüze ve TKİ'ye yazıyla bildirdik. 100 ton yeni kömür istedik. Kömürler de geri alındı. Araştırma ve soruşturmaları sürdüreceğiz" diye konuştu.