17 santimetrekareyi şikayet ediyor

T24 - İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın yeni cezaevindeki koşullarının eskisinden daha kötü olduğunu söyledi. Bunun üzerine başta Mersin olmak üzere İstanbul ve İzmir'de olaylar çıktı. DTP'li vekil Selahattin Demirtaş, yaşanan gelişmeler üzerine açılımla ilgili olarak "Ortada desteklenecek bir proje yok" açıklaması yaptı. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ise "İmralı Kürtlerin ve barışın en hassas noktasıdır" vurgusunu dile getirdi.



Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Öcalan'ın yeni hücresiyle ilgili olarak TBMM'de yaptığı değerlendirmede, İmralı’daki cezaevinin diğer F tipi cezaevi standardıyla aynı olduğunu söyledi.



Gazeteci-yazar Fikret Bila, Ergin'e Öcalan'ın yeni hücresinden neden şikayetçi olduğunu sordu.



İşte Bila'nın Milliyet gazetesinde bugün (04.12.2009) yayımlanan yazısı:



Abdullah Öcalan’ın İmralı’da yeni inşa edilen cezaevi koşullarından şikâyet etmesi üzerine Türkiye’nin birçok yerinde gösteriler yapıldı, olaylar çıktı, göstericiler güvenlik güçlerine saldırdı. Bu gösterilerde yine çocuklar da ön saflara sürüldü.



DTP lideri Ahmet Türk, Öcalan’ın yeni cezaevindeki koşullarının eskisinden daha kötü olduğunu, sağlık durumunun Türkiye’deki gelişmeleri etkileyecek önemde görülmesi gerektiğini açıkladı. Öcalan ve DTP sözcüleri, yeni cezaevindeki odasının eski odasından çok küçük olduğunu öne sürdüler. Eski odasının 12 metrekare, yeni odasının ise 6 metrekare olduğunu belirterek, değiştirilmesini istediler. Öcalan’ın, “Burada nefes alamıyorum. Eski odamda pencere alçaktı, burada yüksek” şikâyetinde bulunduğu yansıdı.



Bir taraftan gösteriler devam ederken diğer taraftan DTP’li iki milletvekili Gültan Kışanak ve Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e giderek Öcalan’ın yerinin değişmesini talep ettiler.



Adalet Bakanı Ergin’le dün bu konuyu konuştum.





Fark 17 santim



Ergin, Öcalan’ın eski odasının 12 metrekare, yeni odasının ise 6 metrekare olduğu iddiasının doğru olmadığını belirterek, şu bilgiyi verdi:



“Yeni odası da eskisiyle hemen hemen aynı büyüklükte. Arada 17 santimetrekarelik bir fark var. Eski odası 11.98 metrekare, yeni odası ise 11.81 metrekare. Yani şikâyet edilecek bir fark yok. Şikâyet 17 santimetrekare için. Buna karşın yeni inşa edilen cezaevinin koşulları eskisinden çok daha iyi, çok daha fazla olanaklara sahip. Yeni inşa ettiğimiz cezaevi standart F tipi cezaevidir. Uluslararası standartlardan fazlası vardır eksiği yoktur. Nitekim, uluslararası kuruluşların yaptığı denetlemelerde Türkiye’deki F tipi cezaevi standartlarının çok iyi olduğu tespit ve tescil edilmiştir. İşkenceyi Önleme Komitesi’nden de heyetler aynı incelemeyi yapmışlardır.”





“Kroki üzerinden izah ettim”



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, sorum üzerine, kendisini ziyaret eden DTP’li milletvekilleri ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak da şu bilgiyi verdi:



“Şikâyetleri dinledim. Yeni cezaevi hakkında kroki üzerinden bilgi verdim. Şikâyetlerin haklı bir sebebe dayanmadığını söyledim. Buna karşın somut bir şikâyetleri varsa değerlendireceğimi söyledim. Örnek olarak bu mahkûm şu hakkından yararlanamıyor veya bu mahkûma ayrımcılık uygulanıyor, diğer mahkûmların yararlandığı şu olanaklardan yararlanamıyor, diye bir şikâyetiniz varsa onu söyleyin dedim. Onlar kamuoyuna yansıyan genel bilgilere dayanarak şikâyette bulundular. Somut bir bilgileri yok. Büyüklük farkının olmadığını söyledim. Ayrıca pencere ile ilgili şikâyet de bir teferruat. Pencere az aşağıda az yukarıda olur. Önemli bir sorun değil. Hava almaya engel bir durum da yok. Cezaevinin standartları Birleşmiş Milletler’in öngördüğü standartlardadır.”





Sağlanan olanaklar



Adalet Bakanı Ergin, Öcalan’ın nakledildiği yeni F tipi cezaevinde, eski kaldığı cezaevinde bulunmayan birçok olanağın bulunduğunu belirterek, şu bilgiyi verdi:



“Şimdi F tipi cezaevinde uluslararası standartlarda birçok olanak var. Burada yararlanabileceği bir spor salonu bulunuyor. Hobi odaları var. Hobi odalarından yararlanma imkanı var. Modern görüşme mekanları var. Oraya nakledilen diğer mahkumlarla belli saatlerde bir araya gelme, görüşme olanağı var. Eski yerinde bu şartların hiçbiri yoktu. Ayrıca uygulanan kurallar bakımından da bir farklılık yok. Eski cezaevinde de ziyaretçi, havalandırma gibi kurallar F tipi cezaevlerinde uygulanan kurallarla aynıydı. Yani eski cezaevinde farklı bir kural uygulanmıyordu. Bu cezaevinde ise olanakları çok daha iyi.”





“Depreme dayanıklı”



Ergin, ayrıca yeni F tipi cezaevi binası hakkında şu bilgiyi de verdi:



“En çok istismar edilen konulardan biri de bölgede deprem riski olduğu ve eski kaldığı binanın depreme dayanaklı olmadığıydı. Yeni inşa ettiğimiz F tipi cezaevi, depreme dayanıklı olarak inşa edilmiştir. Bu yönden de bir şikayet nedeni kalmamıştır."





Doktor kontrolü



Adalet Bakanı Ergin, sağlık durumuyla ilgili iletilen şikayetlere de şu yanıtı verdi.



“Bütün mahkumlar gibi sağlık konusunda da farklı bir uygulama yok. Bir şikayet olduğu zaman doktor görüyor. Doktor kontrolünden geçiyor. O konuda da bütün mahkumların hangi hakları varsa onun da var.”





Komisyon gider mi?



Ergin, DTP’li Sırrı Sakık’ın gündeme getirdiği cezaevine heyet gönderilmesi talebiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Heyet gönderilmesi ancak TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun kararıyla mümkün. Eğer komisyon böyle bir karar verirse elbette heyet de gidip durumu yerinde tespit edebilir.”





“Söz vermedim”



Adalet Bakanı Ergin, Öcalan’ın eski cezaevine gönderilmesi konusunda DTP milletvekillerine söz verdiği iddiasını da şöyle yanıtladı:



“Hayır. Ben böyle bir söz vermedim. Size aktardığım şekilde milletvekillerini de bilgilendirdim."