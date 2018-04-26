T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 sanıklı FETÖ davasında 1 tahliye

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 3’ü tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada, 1 sanık tahliye oldu

26 Nisan 2018 22:06

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 3’ü tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada, 1 sanık tahliye oldu.
4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanıklar İbrahim Hakkı Gazezoğlu, Nuri Korkmaz ve kardeşi Halil Korkmaz ile tutuksuz sanıklar Sami G, Bayram G, Ömer E, Uğur P, Osman B, Mehmet B, Ülkü S, Abdurrahman Ö, Ahmet B, Davut Ü, Süleyman Ü, Doğan Ü. ve Ahmet Osman B. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını talep etti. Başka bir dosyadan tutuklu olarak yargılanan ve 15 yıl hapisle cezalandırılan Halit Gazezoğlu, önceki duruşmada kardeşi İbrahim Hakkı Gazezoğlu için tanıklık yaptı. Amerika\'da FETÖ\'ye ait bir okula 41 bin dolar para transferi yapmak iddiasıyla yargılanan İbrahim Hakkı Gazezoğlu’nun bu transferi yapmadığını iddia eden tanık Halit Gazezoğlu, \"Amerika’yı ziyaret etmiştim. Orada yer alan bir okulun yöneticileri, benden yardım talep ettiler. Biz iç içe geçmiş bir aileyiz. İbrahim Hakkı ve oğlum Sami adına paralar gönderdim. O zaman ki konjonktürde para göndermemde herhangi bir mahsur görmedim. Kayseri’de bir bankadan havale yaptım. Oğlum ve Hakkı’nın da isminin geçmesini istedim. Onların bu konudan bilgisi yoktu\" diye konuştu.
Mahkeme heyeti verdiği ara karar sonucu, tutuklu sanıklardan İbrahim Hakkı Gazezoğlu\'nun yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme, diğer tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Haziran\'a erteledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİdeFETÖPDYAğır Ceza MahkemesiHakkı Gazezoğlu Nuri KorkmazHalil KorkmazSamiBayramUğurOsmanMehmetAbdurrahmanAhmetDavutSüleymanDoğanAhmet OsmanHaklarındaBaşkaHalit Gazezoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24