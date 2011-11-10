-17 saat sonra sağ olarak çıkarıldı VAN (A.A) - 10.11.2011 - Van'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından bir kişi sağ çıkarıldı. Van'da dün akşam meydana gelen depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında sivil savunma ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında depremden yaklaşık 17 saat sonra enkaz altında Cemal Habip Pul'a ulaşıldı. Ekiplerden ilk olarak su isteyen Pul, daha sonra bulunduğu yerden çıkartıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen Pul, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.