17 saat sonra enkaz altından kurtarıldı

İtalya'nın orta kesiminde dün sabah meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 250'yi aştı. Yerel saatle 03.36'da meydana gelen ve 20 saniye süren depremden tam 17 saat sonra bir mucize yaşandı. 10 yaşındaki kız çocuğu tam 17 saat sonra enkazın altından canlı olarak kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri tarafından enkazın karanlığından gün ışığına çıkarılan minik yavrunun depremi mucizevi şekilde küçük sıyrıklarla kurtardığı görüldü.

Kurtarma ekipleri enkazın altında bir ses duydu. Sesin geldiği noktaya yoğunlaşan ekipler, 10 yaşındaki çocuğa enkazdan çıkardı.

Giulia isimli küçük kızın ailesi kurtarma operasyonu sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Küçük kızın enkaz altından çıkarılması sonrası konuşan itfaiyeci Danilo Dionisi, "10 yaşındaki kız çocuğu biraz önce enkaz altından çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Deprem sonrası kasabanın durumunu ise zaten fotoğraflar anlatıyor" dedi.