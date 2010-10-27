-17 ÖNCEKİ İŞKENCEYE MÜEBBET DİYARBAKIR (A.A) - 27.10.2010 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 17 yıl önce Abdulkadir Kurt'u gözaltında işkenceyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ''Rambo'' lakaplı asteğmen Salih Üner, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 14 sanık ise beraat etti. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan 15 sanık katılmadı. Maktul Abdulkadir Kurt'un oğlu Mustafa Kurt ve avukatı ile bazı sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. İddia makamı, mütalaasında, sanıklardan asteğmen Salih Üner'in TCK'nın ''işkence yapma suretiyle adam öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesini talep etti. Mağdur avukatı Mehmet Bozkurt, iddia makamının mütalaasına katıldıklarını belirterek, tanık beyanlarında eylemi ''Rambo'' lakaplı asteğmenin yaptığının anlatıldığını, sanık Salih Üner'in de mahkemedeki beyanında ''Rambo'' lakaplı şahsın kendisi olduğunu söylediğini hatırlattı. Sanık Üner'in avukatı Şeyhmus Basri Uğurlu da dava dosyasında müvekkilinin suçu işlediğine dair delil bulanmadığını savundu. Mahkeme heyeti, sanık Salih Üner'i TCK'nın ''eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında ''dosyaya yansıyan geçmişteki hali, fiilden sonraki davranışları, olayı örtbas etme konusundaki çabaları, olay nedeniyle pişman olduğuna ilişkin bir halinin görülmemesi'' nedeniyle indirim uygulanmasına yer olmadığını da kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık hakkında ''4616 sayılı yasa hükümleri gözönüne alınarak tutuklama kararı verilmesine yer olmadığına'' da karar verdi. Diğer sanıklar asteğmen Osman Ulusoy ile erler Hasan Demir, Zafer Kes, Turan Demir, Hüseyin Gökalan, Nihat Kayakuşu, İsmail Açıkel, Rasim Demirel, Hasan Doğan, Erkan Demircan, Ali Albayrak, Faruk Altal, Şenol Şen ve Mustafa Gündoğdu üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığından beraat etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Ağıllı köyünde 17 yıl önce terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan köylülerden 36 yaşındaki Abulkadir Kurt'un işkence yapılarak öldürüldüğü yer alıyordu. Adli Tıp Kurumunun raporunda, Kurt'un iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyordu.