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Spor

17 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 14:30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor 18:00 Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor 20:30 Osmanlıspor - Beşiktaş GALATASARAY 14:30 Antalya kampının son çalışması gerçekleştirilecek

17 Ocak 2018 12:33

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
14:30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor
18:00 Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor
20:30 Osmanlıspor - Beşiktaş

GALATASARAY
14:30 Antalya kampının son çalışması gerçekleştirilecek.
18:00 Sarı-kırmızılılar, kupa maçı için İzmir\'e gidecek.

FENERBAHÇE
Göztepe maçının hazırlıkları başlayacak.

BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
20:00 CSKA Moskova - Anadolu Efes
20:45 Fenerbahçe Doğuş - Panathinaikos

-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20:00 Gaziantep Basketbol - Neptunas
22:00 Medi Bayreuth - Banvit

-ULEB Avrupa Kupası-
20:15 Darüşşafaka - ALBA Berlin

-Kadınlar Avrupa Ligi-
21:00 CCC Polkowice - Galatasaray
21:00 Wisla Krakow - Yakın Doğu Üniversitesi
20:30 Perfumerias Avenida - Fenerbahçe

-Kadınlar Avrupa Kupası-
19:00 Kedainiai Nevezis - Demir İnşaat Büyükçekmece
19:30 Joensuun Kataja - İstanbul BBSK

VOLEYBOL
-Challenge Cup Erkekler-
20:00 Maliye Piyango - Stroitel Minsk

-Şampiyonlar Ligi Erkekler-
17:30 Halkbank - Ford Store Levoranta Sastamala
22:30 Cucine Lube Civitanova - Fenerbahçe

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
16:00 VakıfBank - Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
16:30 Seramiksan - Halkbank (Yıldırım Beyazıt Spor Salonu)
17:30 Bursa B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld. (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
18:30 Fenerbahçe - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. (Metro Enerji Salonu)
19:00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray (TVF Burhan Felek Voleybol Salonu)

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