17 Ocak 2017 İngiltere Basın Özeti

İngiliz basınının gündeminde Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili bugün yapması beklenen açıklama var.

"May piyasaları yatıştırmak için sert Brexit vizyonunu sergiliyor" manşetiyle çıkan The Times gazetesi, May'in konuşmasında net bir ayrılıktan bahsedileceğini, İngiltere'nin ortak pazar ve serbest dolaşım dahil olmak üzere AB'den tamamen ayrılacağını yazdı.

Gazeteye göre gümrük birliğinden çıkma konusu ise henüz netleşmedi.

Haberi iki sayfa ayırarak işleyen The Times, May'in ABD ile bir ticaret anlaşması imzalamak için acele etmemesi gerektiği yönünde uyarıldığını da belirtti. Gazete, IMF'nin İngiltere'ye yönelik tahmin güncellemesini de yazdı: İngiltere'nin 2017 büyüme tahmini yüzde 1.1'den 1.5'e çekildi.

The Times, Donald Trump'ın Meksika'da bir fabrika inşa etmekte olan BMW'nin ithalat vergilerini artırabileceğine yönelik açıklamalar sonrasında Alman otomotiv şirketlerinin hisselerinde yaşanan değer kaybına da dikkat çekti. Gazete Trump'ın New York sokaklarında Amerikan arabasından daha çok Alman arabası görmekten duyduğu rahatsızlığı hatırlatırken Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel'in "Bu durumu değiştirmek istiyorlarsa daha iyi arabalar üretmeye baksınlar" sözlerine yer verdi.

İngiltere'de bir kilisede Kuran okunmasına izin verilmesinin ardından yaşananlar da The Times sayfalarında yer aldı.

Kraliyete bağlı üst düzey bir din görevlisinin bu hareketin ardından kiliseyi "Müslümanların elinde korkunç infazlara maruz kalan Hıristiyanlardan özür dilemeye çağırması" üzerine başlayan tartışmalar sonrasında aşırı sağcılardan gelen tehditler nedeniyle Kuran okunmasına izin veren kilise polis koruması istemek zorunda kalmıştı.

i gazetesinin manşetinde de Theresa May'in Brexit planları vardı. "Britanya'nın AB'den kesin ayrılığı" manşetiyle çıkan gazete May'in AB ile özel bir anlaşma yapmak istediğini aktardı. Gazeteye göre May, "AB'deki dostlarımız ve müttefiklerimizle bağımsız bir ülke olarak, eşit ve yeni bir partnerlik kurmak istiyoruz" diyecek.

Donald Trump'ın ABD başkanı olmasına 3 gün kala Trump'ın çocukluğu ve gençliğinin iki tam sayfada işleyen i'nin haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Çocukken yaşıtlarından daha uzun olan Donald, kendine güveniyordu ve bağımsızdı.

"Donald diğer çocuklara zorbalık yapardı ve o yüzden diğer aileler çocuklarının Trump ailesinin evine yaklaşmasını istemezdi.

"Donald ve arkadaşları bisiklete binip ilçelerini gezerken bağırmaları ve yüksek sesle küfür etmeleriyle biliniyordu.

"Askeri akademide okurken ise kampüse güzel kadınları getirmesiyle nam salmıştı."

i, 40 yıldan uzun süredir Greenpeace'in kampanyalarını yürüttüğü Rainbow Warrior gemisinin kaptanlığını yapan Peter Willcox'un hikayesine de iki sayfa ayırdı. Gazetei Fransız gizli servisi tarafından ilk Rainbow Warrior gemisi batırılırken de geminin kaptanı olan Willcox'un şu sözlerini öne çıkardı:

"Yelken açmak, şarap ve ot içmek savaştan daha iyi bir alternatif gibi gözüküyordu.

"Açgözlülük insan türünün temel içgücüsü ve bunu yenmek çok zor."

İngiltere'deki yerel para birimi örnekleri de gazetenin geniş yer ayırdığı bir diğer konuydu. Brixton ve Bristol gibi kentlerden sonra İskoçya'nın en büyük kenti Glasgow'un da kendi yerel para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığını yazan i, sadece kentteki belli noktalarda geçecek olan yerel para biriminin yerel ekonomiler üzerinde olumlu etkisi olduğunu yazdı.

Gazete, Antartika'da İngiliz bilim insanlarının kullandığı araştırma üssünün, büyümekte olan 100 kilometreden daha uzun bir buzul çatlağı nedeniyle taşınmak zorunda kaldığını da aktardı. Üste 88 kişi bulunuyordu. Yarık, 31 Kasım'da fark edilmişti.

Başbakan Theresa May'i manşetine taşıyan Guardian, birinci sayfasında "May ortak pazarı sildi" başlığını kullandı. Gazete, İngiltere ve AB'nin birbirlerine karşı tutumlarının sertleştiği dönemde İngiliz iş dünyasından gelen "müzakere ile bir orta yol bulma" çağrısına yer verdi.

Birinci sayfada dikkat çeken bir diğer haber ise Rolls-Royce firmasının ABD, İngiltere ve Brezilya'daki ortak rüşvet soruşturması kapsamında ceza almamak için 671 milyon sterlinlik bir anlaşma yaptığıydı. Firma ödemelerin 497 milyonunu İngiltere'ye, 140 milyonunu ABD'ye, kalanını da Brezilya'ya yapacak.

ABD siyasetine iki sayfa ayıran Guardian, ABD'de 1960'lardan beri tanınan insan hakları savunucusu John Lewis ile Donald Trump arasındaki atışmaların ardından, Trump ekibinin Rusya'yla ilişkilerine yönelik iddiaların da etkisiyle 62 kongre üyesinin Trump'ın göreve başlama törenini boykot edeceğini yazdı.

Guardian Kuzey İrlanda'nın dün aldığı erken seçim kararını da sayfalarına taşıdı. 2 Mart'ta sandık başına gidecek Kuzey İrlanda, 10 ay içinde ikinci defa genel seçim yapmış olacak. Hükümetin düşmesinin nedeni ise iktidarı paylaşan partilerin enerji bakanlığında patlak veren bir skandal sonrası uzlaşamaması.

Gazetedeki bir diğer haber ise "Bu eğitimde en çok aranan iş olabilir mi?" başlığıyla verilen oyun profesörlüğü ilanıydı. Cambridge Üniversitesi'ndeki oyun, gelişim ve öğrenme profesörlüğü ilanını tanıtan gazete, başvuruların üç gün daha devam edeceği işin yıllık 83 bin sterlinden fazla maaş ödeyeceğini aktardı. Gazete, oyunların insan gelişimi üzerindeki etkisinin yeterince incelenmeyen bir konu olduğunu yazarken bilim dünyasının bu konuda daha fazla araştırma yapmak için harekete geçtiğini yazdı.

The Daily Telegraph gazetesinin manşetinde de Theresa May'in bugün yapması beklenen açıklama vardı. Gazete, May'in "Bizi kısmen AB içinde kısmen AB dışında bırakacak hiçbir şey istemiyoruz" diyeceğini aktardı.

Donald Trump'ın NATO, Almanya ve AB'ye yönelik sözlerine yanıt veren Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de sayfalarına taşıyan Guardian, Merkel'in "Avrupalılar olarak kaderimizin kendi ellerimizde olduğuna inanıyorum" sözlerine yer verdi.

İngiltere'deki sağlık sisteminin sorunlarına tam sayfa ayıran Daily Telegraph, sezaryan yapan bir annenin yetersiz bakımdan yaşamını yitirdiğini, ülkedeki hemşirelere ayrılan bütçede kesintiye gidileceğini ve kadın doğum bölümlerinde doğum yapan annelere "inekler gibi" davranıldığına yönelik şikayetleri aktardı.

Gazetedeki bir diğer sağlık haberi ise Parkinson hastalarını ilgilendiriyor. Yeni bir araştırmaya göre köpekbalığı karaciğerinde bulunan bir madde, beyinde oluşan ve Parkinson hastalığına yol açan katmanların oluşmasını engelleyebilir ve oluşmuş olsalar bile zarar vermesinin önüne geçebilir.

Telegraph'ın dünya haberleri sayfasında ise "İngiltere'nin Yemen politikası 'terör saldırılarına yol açacak'" başlıklı bir haber yer aldı. Laure Hughes imzalı habere göre bir Yemen raporu hazırlayan Muhafazakar milletvekili Andrew Mitchell, bölgedeki savaşta İngiltere'nin Suudi Arabistan'a destek vermesi yeni nesil teröre yol açacak ve Avrupa'ya da zarar verecek. Mitchell, Suudi Arabistan'a verilen destek nedeniyle Yemen'deki gençlerin İngiltere'ye karşı öfke besleyeceğini düşünüyor. 2015'te savaşın başlamasının ardından İngiltere Suudi Arabistan'a 3.3 milyar dolarlık silah satışı yaptı.

Brexit tartışmalarını ve Theresa May'in beklenen açıklamasını manşetine taşıyan Financial Times, Brexit hakkında yapılan bir ankete de yer verdi. Ankete göre İngilizlerin yüzde 90'ı AB ile serbest ticaret yapılmasını, yüzde 70'i göçün sınırlandırılmasını yüzde 60'tan fazlası ise AB regülasyonlarının uygulanmaya devam etmesini istiyor.

Donald Trump'ın küresel piyasalara etkisini de mercek altına alan gazete, yeni başkanın kısa vadede büyümeyi hızlandıracağını fakat uzun vadede sorunlara yol açacağını yazdı.

Müzik sektörünün bugünü ve geleceğine tam sayfa ayıran Financial Times, internet üzerinden müzik yayını yapan hizmetlerin ilk defa kâra geçtiğini yazdı. Gazeteye göre Spotify ve Apple Music, kullanıcılardan aldıkları her 100 doların 60'ını müzik şirketlerine, 25'ini kendilerine, 15'ini de müziği üreten şarkıcı ve prodüktörlere aktarıyor.

Financial Times'a göre 2000'den beri küçülmekte olan müzik sektörü 2020'den sonra tekrardan büyümeye başlayacak. İnternet üzerinden müzik dinleme hizmetleri ise 3 yıl içinde 2 katı büyüklüğe ulaşacak.