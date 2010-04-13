T24 LogoT24 Logo
Dünya

17 Nisan'da bayraklar yarıya indirilecek

13 Nisan 2010 23:31

T24- Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin cenaze töreninin yapılacağı 17 Nisan Cumartesi tüm Türkiye'de ve yurt dışı temsilciliklerde bayrakların yarıya indirileceği bildirildi.
     Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan duyuru şöyle :
     ''10 Nisan 2010 tarihli Rusya Federasyonu'nda meydana gelen elim uçak kazası sonucunda hayatını kaybeden Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski, uçakta bulunan devlet erkanı ve diğer kişilerin vefatından duyulan üzüntünün bir ifadesi olarak, cenaze töreninin düzenlenmesi öngörülen 17 Nisan cumartesi günü bütün yurtta devlet daireleri ve kurumlar ile yurt dışındaki temsilciliklerimizin bayrakları güneşin batışına kadar yarıya indirilecektir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24