17 Nisan'da bayraklar yarıya indirilecek

T24- Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin cenaze töreninin yapılacağı 17 Nisan Cumartesi tüm Türkiye'de ve yurt dışı temsilciliklerde bayrakların yarıya indirileceği bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan duyuru şöyle :

''10 Nisan 2010 tarihli Rusya Federasyonu'nda meydana gelen elim uçak kazası sonucunda hayatını kaybeden Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski, uçakta bulunan devlet erkanı ve diğer kişilerin vefatından duyulan üzüntünün bir ifadesi olarak, cenaze töreninin düzenlenmesi öngörülen 17 Nisan cumartesi günü bütün yurtta devlet daireleri ve kurumlar ile yurt dışındaki temsilciliklerimizin bayrakları güneşin batışına kadar yarıya indirilecektir.''