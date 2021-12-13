"17 milyon TL için işçileri satan sendika mahkemelik oldu"

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Özçelik-İş Sendikası’nın işçileri 17 milyon TL karşılığında işverene sattığı belirttiğiişçilerin açtığı davanın detaylarını aktardı.

Buna göre; 2014 yılında Özçelik-İş'in çatısı altında toplanan İskenderun Demir Çelik Anonim Şirketi'nde (İSDEMİR) çalışan işçileri, aynı yıl yetki için başvuruda bulundu. İşçi çoğunluğu sağlanamadığı gerekçesiyle istekleri reddedilince Özçelik-İş, Hatay İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme 2017'de işçileri haklı buldu. Ancak yetki elde edilince işçiler 2014-2017 arasında toplu sözleşmesiz geçirilen üç yıl için hak ve alacaklarının ödenmesini beklerken, Özçelik-İş ile İSDEMİR arasında gizli protokol bir imzalandığı ortaya çıktı.

Protokolde şu ifadeler yer alıyor:

"Sözleşmenin yürürlülük tarihinin işverenliğin talep ve önerisi doğrultusunda 1 Ocak 2018'e çekilmesi suretiyle önceki dönemin sözleşmesiz geçirilmesi nedeniyle ortaya çıkan sendika üyelik ve dayanışma aidat kayıplarını telafi etmek üzere 6 Ocak 2018'e kadar işverenlikçe sendika hesabına 17.000.000 ödeme yapılacaktır."

Protokol aynen uygulandı. 2014-2017 yıllarındaki işçi alacakları silindi, karşılığında sendikaya 17 milyon TL ödendi. İşçiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık "Savcılığa şikâyet edin" dedi.

İşçilerden Mehmet Özcan, geçen 21 Ekim'de hem İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nda giderek, şikayetçi oldu. Hem de İş Mahkemesi'nde 10 bin TL maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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