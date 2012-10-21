17 milyon öğrencinin bilgileri operatörlere satıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı ’nın mobil bilgi servisi sendikaları ayaklandırırken, fırsatçıları da harekete geçirdi.

Mobil bilgi servisi 17 milyon öğrencinin velilerine yönelik bir bilgilendirme sistemi. Üç operatörle yapılan ortaklık sonucu ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere ait tüm bilgilere 8383’e mesaj servisi ile ulaşılabiliyor.

Sendikalar “Öğrenci velisinin telefonu, öğrencilerin kişisel bilgileri şirketlerin elinde. Çocuklarla ilgili birçok özel bilginin ihale edilmesi hukuki ve ahlaki değil” diyerek tepki gösterdi. Bakanlığın geçen hafta velilere gönderdiği mesaj da sendikaların haklılığını ortaya koydu. Bakanlığın gönderdiği mesajda “Bazı velilerin telefonla aranarak randevu alındığı e-okul ile ilgili geldiklerini söyleyerek çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzaladıkları şikâyetleri gelmektedir. E-okuldan geldiğini söyleyerek evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir” denildi.

Sistem nasıl işliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, projeyi Milli Eğitim İl Müdürlükleri’ne göderilen şu yazıyla duyurdu: “Bakanlığımız ve GSM operatörleri arasında imzalanan protokol gereği öğrenci ve öğrenci velilerine; e-Okul sisteminde üretilen öğrenci bilgileri, Açık İlköğretim Okulları öğrencilerinin kayıt yenileme tarihleri, sınav tarihleri, sınav sonuç bilgileri, her türlü merkezi sistem sınavları ile sınav tarihleri, sınav giriş yeri, sınav sonuç, kazandığı okul gibi bilgileri mobil ortamdan mesaj bedeli ödemek koşuluyla alabilecek.”

Aylık 2 TL

“Milli Eğitim Bakanlığı işi ticarete mi döküyor” diyen Türk Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk ise sisteme ilk giriş için 2 TL ücret ödendiğini, ardından da paketler halinde düzenlenen hizmet alımında sorgulama başı 1 TL ödeme yapıldığını kaydetti. Buna göre, OGES paketinden yararlanacak olan bir veli 1 TL karşılığında paket içi defalarca sorgulama yapabilirken, başka pakete sorgulama yaptığında 1 TL daha ödeyecek.