17 milyon liraya mal olan akşam yemeği!

Bir kozmetik şirketinin sahibi İmam Kocaoğlu’nun, yeni yılın ilk akşamı büyük bir soygunun kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Kocaoğlu, eşi ve çocukları, Bakırköy, Basınköy Mahallesi’ndeki evinden yeni yılın ilk gecesi akşam yemeğine çıktılar. Saat 22.15 sıralarında eve dönen aile, anahtarla kapıyı açsalar da içeriden emniyet mandalı takılı olduğundan içeri giremediler.

Bunun üzerine nasıl içeri girebileceklerini anlamaya çalışırken, bahçe katında bir odaya zorla girildiğini anladılar. Bu kapıdan içeri girdiklerinde ise eşyaların dağılmış olduğunu gördüler.

Çikolatayı da yemişler

Ailesiyle büyük şaşkınlık yaşayan işadamı Kocaoğlu, hemen polisi aradı. Polisin evde yaptığı inceleme sonucu, toplam değeri 17 milyon lirayı bulan nakit para, ziynet eşyası, saat ve elektronik eşya gibi eşyalarının çalındığı ortaya çıktı.

Aile sadece değerli taşlardan yapılmış tespih koleksiyonunun 300 bin dolar değerinde olduğunu söyledi. Hırsızların evdeyken bir kutu da çikolata yedikleri anlaşıldı. Evde parmak izi incelemesi yapan, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin hırsızları yakalamak için çalışmaları sürüyor.