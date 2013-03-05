17 milyon aracın plakası değişiyor

Pasaport ve kimlik kartından sonra araç plakaları da çipli oluyor. Sistemle, 17 milyon aracın hareketi adım adım izlenebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmayla çipli plaka dönemi başlıyor.

Hazırlanan kanun tasarısı yasalaşırsa, trafikteki 17 milyon 33 bin 413 araç plakası çipli olanlarla değiştirilecek. Araçların ön camlarına kimlik kartı niteliğinde barkodlu etiketler yapıştırılacak.

Radyo frekansı yayan sistem sayesinde araç gerekli hallerde takip edilebilecek. Ayrıca MOBESE ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün otoyollardaki güvenlik kameraları da sisteme entegre edilecek. Böylece karayollarında seyreden tüm araçların hareketleri adım adım izlenecek.

Neden değişiyor?

Uygulamayla terör, kaçakçılık, asayiş gibi suçlara karışan faillerin kısa sürede yakalanması ve trafik ihlallerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yabancı araçlara takip etiketi

Proje kapsamında, gümrükten geçiş yapan yabancı araçların da camlarına takip etiketi takılacak ve güzergahları takip edilecek.

Plaka Emniyet'ten

Çipli plakaları, Emniyet Genel Müdürlüğü üretecek. Proje ile birlikte sabit plaka uygulamasına da geçilecek.