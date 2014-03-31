17 Milletvekili seçimi kaybetti

Hülya Karabağlı/ ANKARA
30 Mart yerel seçimlerinde yarışa giren 26 milletvekilinden 9’u seçim yarışını kazandı. 17 Milletvekili Ankara’ya geri dönecek. İki milletvekilinin aday oluğu yerlerde ise sonuçlar netleşmedi. kesinleşmedi.
AKP’den Gaziantep'te eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Ordu adayı Enver Yılmaz ve Balıkesir adayı Ahmet Edip Uğur, Antalya'dan Menderes Türel, seçimi kazandı.
CHP’nin milletvekili adayları, Recep Gürkan Edirne, Mehmet Siyam Kesimoğlu Kırklareli, Eskişehir Odun Pazarı'ndan Kazım Kurt seçimlerin kazanan isimleri oldu.
Bağımsız aday Ahmet Türk, BDP'nin eski eş Genel Başkanı Diyarbakır adayı Gültan Kışanak belediye başkanı seçildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 54, Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak yüzde 57 gibi bir oranla seçimi kazandı.