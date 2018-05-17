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Spor

17 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 18

17 Mayıs 2018 12:30

BEŞİKTAŞ
18.00 Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
16.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı çalışmaları devam edecek.

TRABZONSPOR
11.00 Teknik direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yilmaz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyecek.
16.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları devam edecek. 

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

GÜREŞ
Makedonya\'nın Üsküp kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası devam edecek.

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