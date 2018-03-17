17 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak.
SPOR TOTO 1. LİG
13:00 Gaziantepspor - Tetiş Yapı Elazığspor
13:00 Çaykur Rizespor - Adanaspor
15:30 Altınordu - Denizlispor
15:30 Grandmedical Manisaspor - Gazişehir Gaziantep FK
AVRUPA\'DAN FUTBOL
18:00 Stoke City - Everton (Cenk Tosun)
15:00 Deportivo La Coruna - Las Palmas (Emre Çolak)
20.30 Wolfsburg - Schalke 04 (Yunus Mallı)
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Sakarya BŞB Basketbol
15:15 Trabzonspor - Gaziantep Basketbol
17:00 Tofaş - Banvit
20:15 Eskişehir Basket - Pınar Karşıyaka
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14:00 Adana ASKİ - İstanbul Üniversitesi
14:00 OGM Orman Gençlik - Hatay BŞB
15:00 Galatasaray - Çukurova Basketbol
16:00 Bellona AGÜ Spor - Samsun Canik Belediye
EFELER LİGİ
14:00 Afyon Bld. Yüntaş - Ziraat Bankası
14:00 İstanbul BBSK - Halkbank
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
17:30 Nilüfer Bld. - Bursa B.Şehir Bld.
14:00 Fenerbahçe - Eczacıbaşı VitrA
GÜREŞ
Büyük Erkekler Süper Ligi\'nin 1\'inci hafta müsabakaları yapılacak.
BADMİNTON
Badminton Türkiye Şampiyonası Edirne\'de devam edecek.