17 kulüp yabancı sayısının düşmesini istedi, sadece Galatasaray 'devam' dedi

Türkiye Futbol Federasyonu, dün Kulüpler Birliği Vakfı ile liglerin durumu konusunda bir araya geldi. Toplantıdaki en sıcak konulardan biri de yabancı oyuncu sayısı oldu. 17 kulüp yabancı sayısının 8'e düşmesini isterken, bir tek Galatasaray mevcut kuralın devamını talep etti.



Kulüpler, "Yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapamazsak bu işin altından kalkamayız. Yükümlülüklerimiz kurdaki artışla her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz" görüşünü savundular.

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak öneriye sıcak bakmadıklarını belirterek, "Avrupa'daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerek" yorumunu yaptı.

'Maçlar İstanbul'da oynansın' teklifine Trabzon'dan ret

Abdurrahim Albayrak'ın kalan 8 haftanın İstanbul'da yapılması teklifine ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşı çıktı, "Eğer böyle bir şey olacaksa Karadeniz'de olsun. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Samsun'da yeteri kadar tesis var" dedi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kupa takviminin değişmemesi gerektiğini vurguladı.