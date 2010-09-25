17 kulüp G.Antep'i destekledi

T24 - Beşiktaş dışında kalan 17 kulüp birden, Gaziantep’in Bursa’ya hükmen yenilmemesi için federasyona başvurdu.





Maçın hükmen mağlubiyetle bitip bitmeyeceğini Futbol Federasyonu yönetim kurulu, önümüzdeki hafta yapacağı toplantıyla karara bağlayacak..





Özellikle F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon başkanları, Kulüpler Birliği’nin son toplantısında konuyu masaya yatırdı. Adnan Polat 16kulüp adına Futbol Federasyonu’na bu talebi iletti!





Beşiktaş dışındaki tüm Süper Lig Kulüp Başkanları’nın katıldığı son Kulüpler Birliği toplantısının perde arkasını Vantan gazetesi yazdı. Uzun zamandır oy birliğiyle karar alamayan ve 3 başkanın küs olduğu birlik, geçen salı G.Antep için “kutsal ittifak” oluşturdu.







Normal gündemi maç saatlerinin değiştirilmesi ve naklen yayınlanan maç sayısının azaltılmasıyken, 3 saat olaylı maçı konuşan başkanlar, karşılaşmanın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi görüşünde birleşti.





Bekir'in F.Bahçe’ye transferinden bu yana hiç konuşmayan Aziz Yıldırım ile G.Antep Başkanı İbrahim Kızıl arasındaki buzların erimesine neden olan toplantıda bir konuşma yapan Kızıl bu durumun her kulübün başına gelebileceğini belirtirken, G.Antep mağduriyetinin giderilmesi için destek istedi.





Kızıl'dan sonra söz alan Aziz Yıldırım, Sadri Şener ve Adnan Polat da G.Antep Başkanı’na destek çıktılar. Daha sonra maçla ilgili hukuki süreç tartışmaya açıldı. F.Bahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu’nun benzer olaylarla ilgili bilgisine başvuruldu. Mosturoğlu 4 ayrı örnekte 4 farklı karar alındığını belirterek, “TFF, Samsun maçıyla ilgili kaldığı yerden devam kararı aldı. Bu olay da münferit kabul edilip kaldığı yerden devam ettirilebilir. Bu TFF’nin yetkisinde” dedi. Başkanlar maçın tatil edildiği dakikadan itibaren aynı sonuçla devam etmesi kararında birleşti. Bu kararın TFF’ye bildirilmesi görevini de federasyonla görüşecek olan komisyon üstlendi.





Aziz Yıldırım, Volkan Demirel’in düğününde Mahmut Özgener’e söyleyeceklerini belirtmesine rağmen Kızıl düğüne gitmediği için konu ertesi sabah TFF’nin İstinye’deki merkezinde Yıldırım, Adnan Polat, Sadri Şener ve Göksel Gümüşdağ tarafından iletildi.









‘Karar örnek olacak'



Bu arada komisyonun ziyaretinden önce TFF Başkanı Mahmut Özgener ile kahvaltıda biraraya gelen İbrahim Kızıl “Sayın başkan herkes G.Antep’in mağduriyetinde hemfikir.







Vereceğiniz karar örnek olacak. Disiplin cezasını elbette saygıyla karşılayacağız. Ama yönetim olarak maçın sonucuyla ilgili alacağınız karar çok daha önemli. Bizce kaldığı yerden devam etmeli” diyerek beklentilerini dile getirdi.







1 maç seyircisiz+kapama







Disiplin Kurulu taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle G.Antepspor’a 1 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verdi.







Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, herkesin merakla beklediği G.Antepspor-Bursaspor maçıyla ilgili kararını verdi ev sahibi ekip 1 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası aldı. Kurul, maçın yardımcı hakemi Muharrem Yılmaz’ın kafasının yarılması ve sonrasında karşılaşmanın tatil olmasına neden olan saha olayları nedeniyle G.Antepspor’a bu cezanın verildiğini açıkladı.





TFF ise henüz kararını açıklamazken, 62. dakikada Bursa 1-0 öndeyken tatil edilen karşılaşmanın konuk takımın lehine hükmen 3-0 olarak tescil edilmesi bekleniyor.







Deniz Çoban Bank Asya'da



G.Antep-Bursa karşılaşmasını tatil eden Deniz Çoban, Merkez Hakem Kurulu tarafından ‘aktif dinlenme’ programına alındı. Gözlemci raporunu inceleyen, ardından da maç görüntülerini birkaç kez izleyen MHK, Çoban’ı saha kenarındaki yabancı maddeleri alıp yardımcıya getirmesi, olayla ilgili değerlendirmeyi saha ortasında yapması ve hemen soyunma odasına gitmemesi gerekçeleriyle hatalı buldu. Kurul, Çoban’a en az 4 hafta Süper Lig’de görev vermeyecek onun yerine Bank Asya maçlarında görevlendirecek.



