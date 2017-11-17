17 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor
FENERBAHÇE
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam edecek.
D.G.SİVASSPOR
19.30 Sivasspor camiası yemekte buluşacak.
GALATASARAY
18.00 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlanacak.
FIFA, Dünya Kupası\'nda görev yapacak hakemleri açıklayacak.
FUTBOL FEDERASYONU\'NDAN ALTINORDU ÇIKARMASI
10.30 Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 buçuk yılda futbolda yaptığı altyapı hamlesi ve yetiştirdiği yıldız adaylarıyla dikkat çeken Altınordu\'nun tesislerine çıkarma yapacak. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kırmızı-lacivertlilerin İzmir Torbalı\'daki Metin Oktay Tesisleri\'ne gelecek. Federasyon, yönetim kurulu toplantısını da tesislerde gerçekleştirecek.
TFF 1. LİG
18:00 Ankaragücü - Denizlispor
AVRUPA\'DAN FUTBOL
22:00 Go Ahead Eagles - Dordrecht (Erol Erdal Alkan)
22:30 Stuttgart - Borussia Dortmund (Ömer Toprak)
22:45 Amiens SC - Monaco (Beşiktaş\'ın rakibi)
23:30 Porto - Portimonense (Beşiktaş\'ın rakibi)
THY EUROLEAGUE
20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe Doğuş