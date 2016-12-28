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17 ilde 'FETÖ' operasyonu; gözaltılar var

Gözaltına alınanlar arasında rütbelilerin de bulunduğu 13 emniyet mensubu da var

28 Aralık 2016 14:29

Balıkesir merkezli 17 ilde 'FETÖ' operasyonu başlatıldı. 

Operasyonlarda çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan 12 kişi ilk etapta gözaltına alınırken, 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelilerin Bylock kullandığı iddia edildi.

 

Malatya'da 13 gözaltı

 

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, daha önce açığa alınan  veya halen görevde olan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 13 emniyet mensubu  gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya'da eş zamanlı  operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerden daha önce  açığa alınan veya halen görevde olan, bir komiser, 2 komiser yardımcısı ve 9  polis memuru ile daha önce firari olarak aranan, yapılan operasyon sonucu  İstanbul'da yakalanıp Malatya'ya getirilen 4. sınıf emniyet müdürünün de  aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 2 zanlının ise adreslerinde  bulunamadığı öğrenildi.

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FETÖ operasyonları17 ilBalıkesirgözaltılar varMalatya

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