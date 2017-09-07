17 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 astsubay, 5 teğmen, örgütte abi olduğu tespit edilen 6 kişi olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 ilde operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında \'Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve Yöneticisi Olma\' suçlamasıyla 31 kişi için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 23\'ü muvazzaf 2\'si ihraç olan Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan 20 astsubay, 5 teğmen ve örgütte abi görevinde olduğu tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Muğla, İzmir, Kırıkkale, Burdur, Adana, Edirne, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, Kahramanmaraş, Şırnak, Van, Yozgat ve Manisa\'da operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.