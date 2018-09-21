T24 LogoT24 Logo
Gündem

17 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması', 'emniyet yapılanması' ve 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturmaları kapsamında 17 ilde 24 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi

21 Eylül 2018 14:24

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri yapılanması\', \'emniyet yapılanması\' ve \'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri\' soruşturmaları kapsamında 17 ilde 24 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri yapılanması\', \'emniyet yapılanması\' ve \'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri\' soruşturmaları kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Kocaeli, Erzincan, Kayseri ve Adıyaman\'da operasyon başlatıldı. Halen görevde olan 1 binbaşı, 7 astsubay, 1 uzman jandarma çavuş, ihraç edilen 1 astsubay, 3 Kara Harp Okulu ile 2 Astsubay Meslek Yüksekokulu\'ndan ilişiği kesilen askeri öğrenci, meslekten ihraç edilen 5 polis memuru ve 4 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHATOKAT FETÖPDYTokat Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDYAnkaraAntalya DiyarbakırHatay IspartaKastamonu Manisa Mardin Samsun Tekirdağ Tokat Kocaeli Erzincan KayseriAdıyamanHalenKara Harp OkuluAstsubay Meslek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24