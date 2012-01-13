17 ilde eşzamanlı KCK operasyonu

T24 -

Leyla Zana'dan ilk açıklama: Yazıklar olsun

Leyla Zana'nın evinin aranmasına siyasilerden tepki



Hasip Kaplan: Ankara'nın göbeğinde eşkıyalık yapılıyor



Sendikalardan KESK'e operasyona tepki





KESK Genel Merkezi'nde arama





KCK operasyonu kapsamında sabah saatlerinde KESK Genel Merkezi'nde arama başlatıldı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen KCK operasyonu kapsamında KESK Genel Merkezi'nde polis arama başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gazi Osman Paşa'da bulanan KESK Genel Merkezi'ne gelerek, genel merkezde arama yapmak istedi.





KESK yöneticileri itiraz ederek sadece gözaltına alınan İsmet A.'nın çalışma odasında arama yapılabileceğini söylediler. Konu ile ilgili açıklama yapan KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, arama gerekçesini bilmediklerini belirterek, polisin genel merkezin tamamına yönelik arama talebine itiraz ettiklerini kaydetti. Tombul, aramanın şu an sadece gözaltı kararı olan İsmet A.'nın masasına yönelik devam ettiğini kaydetti.



İSTANBUL



Sabah saatlerinde Beyoğlu Kalyoncu Kolluğu Caddesi'nde bulunan BDP İstanbul İl Başkanlığı'na gelen polis ekipleri, terör örgütü KCK'ya yönelik operasyonlar kapsamında arama yaptı. Aramalar devam ederken il başkanlığına gelen bazı BDP'li yöneticiler içeri girmek istedi. Polis ekipleri aramanın avukatlar gözetiminde yapıldığını belirterek yöneticileri içeri almadı.





BDP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Osman Ünal, aramanın hangi gerekçe ile yapıldığını bilmediklerini söyledi. Polisin kendisini içeri almadığını ifade eden Ünal, bazı arkadaşlarının evlerinde gözaltına alındığını söyledi. Ünal, eski Milletvekili Fatma Kurtalan, Zeytinburnu İlçe Başkanı Nezir Erdemli, Esenyurt İlçe Başkanı Şafak Özanlı, İl yönetiminde görevli Celal Alphan, Nazire Güreş ve Doğan Çiftçi'nin gözaltında olduğunu söyledi.







ANKARA



Zana'nın kaldığı evde arama yapıldı





KCK operasyonları kapsamında aralarında Leyla Zana'nın evinin de bulunduğu 11 ayrı adreste arama yapıldı. Polis, aramalarda bazı evrak ve bilgisayarlara el koydu. Leyla Zana'nın evinin önünde bir açıklama yapan BDP'li Pervin Buldan, evin Cahit Yoldaş isimli birisine ait olduğunu öne sürerek, BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtalan'ın da gözaltına alındığı bildirdi. 11 ayrı yere operasyon yapıldığını söyleyen Buldan, Leyla Zana'nın üzerine kayıtlı olmayan evde de arama yapıldığını belirterek, "Arama yapamazsınız' dedik. Ancak arama yapıdı. Tutanaklara el konuldu. Leyla Zana'nın bilgisayarı ve evraklarına el konuldu." dedi.



Evin Cahit Yoldaş isminde birisine ait olduğunu ve polisin arama gerekçesinin bu kişi ile ilgili olduğunu söylediğini öne süren Buldan, sabah saatlerinden beri arama yaptığını ve polisin içeriye çilingir yardımı ile girdiğini kaydetti. Buldan, "Evin Leyla Zana'ya ait olduğu biliniyordu. Bilerek baskın yapılıp, evraklara el konuldu." iddiasında bulundu.



Başbakan, Zana'ya sert çıkmıştı



BDP Milletvekili Leyla Zana, hafta başında silahların susması taraftarı olduğunu ancak bir statü verilmeden, yasal bir güvence sağlanmadan 'Kürtlerin sigortası' dediği silahın bırakılmaması gerektiğini söylemişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, grup toplantısında Zana’nın sözlerine sert tepki vermiş ve “ Siz demek ki milletvekili elbisesini bunun için, bu ifadeleri kullanmak için giydiniz öyle mi? 'Güvencemiz silahtır...' O zaman bu çatının altına niye geldin? Burası demokratik parlamenter sistem, silahlı bir parlamenter sistem yoktur. O zaman buraya niye geldiniz? o zaman sen de dağa çık” diye konuşmuştu.







VAN



Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, sabahın ilk ışıklarında Cumhuriyet Caddesi'ndeki Van Belediyesi ve BDP İl Başkanlığına baskın düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan eş zamanlı baskınlarda el konulan bazı evraklarla bilgisayarlar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evrak ve bilgisayarların İstanbul'a gönderileceği belirtildi. Diğer yandan eski Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın da Diyarbakır'da gözaltına alındığı iddia edildi.



DİYARBAKIR



KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Diyarbakır'da BDP İl Başkanlığı başta olmak üzere 6 ayrı noktada arama yapıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında eş zamanlı olarak BDP İl binası, Cigerkun kültür merkezi, Eğitim-Sen, İHD,KÜRDİ-DER ve BDP yerel yönetim bürolarında arama yapıldı.



ŞANLIURFA





Şanlıurfa'da KCK operasyonu kapsamında BDP il, Ceylanpınar ilçe binası ile bazı yerlerde arama başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri KCK operasyonu kapsamında BDP il binası, BDP Ceylanpınar ilçe binası, Kürdi Derneği ve Eğitim-Sen Şube binasında eş zamanlı arama başlattı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



BDP İl Başkanı Fatma İzol, aramanın niçin yapıldığını bilmediğini, operasyonun parti sekreteri Halit Durdu'ya yönelik olduğunu ileri sürdü.





AĞRI- BATMAN- SİİRT





Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde de Belediye Meclis Üyesi Nazan Bağlan Söğüt'ün evine baskın düzenlendi. Söğüt gözaltına alındı. Batman'da polisin PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında yaptığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından BDP il hizmet binasında arama yapılıyor.





Mardin'de Nusaybin Belediyesi'ne baskın



Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Nusaybin Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan'ın da operasyon sırasında belediye binasında olduğu ve binadaki tüm bilgisayarların incelendiği öğrenildi. Polis, operasyon sırasında Cumhuriyet Meydanı'nda giriş ve çıkışları kapattı.





Bingöl'de BDP İl Başkanlığı'nda arama



Bingöl'de bu sabah saatlerinde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Başkanlığı ve bazı şahısların iş yerlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan aramalarda el konulan bilgisayar hard diskleri ile çeşitli dokümanlar emniyete götürülürken, gözaltı olup olmadığı ile ilgili bilgi edinilemedi.







Şırnak'ta 19 kişi tutuklandı



Öte yandan Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 19'u tutuklandı. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'nce Silopi ilçesinde KCK/TM'ye yönelik 22 adrese düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.



Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan zanlılar, daha sonra Silopi Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılıkta ifadeleri alınan 21 kişi, KCK üyesi olmak iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Mahkemede Asya O. ve Cemil T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 19 kişi ise tutuklanarak geniş güvenlik önlemleri altında Mardin Cezaevi'ne gönderildi.





