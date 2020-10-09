17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından paylaşılan son verilere göre, Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli sağanak yağış, İç Anadolu, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Uzmanlar, sele ve fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.