Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesine saatler kala dönüş yolculukları başladı, otogarlar hareketlendi. Otobüs şirketlerinden yetkililer, "Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede, arabalarımız dolu" diyerek, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca artarak devam edeceğini söyledi.

40 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan Halis Tekin, biletlerin tamamının satıldığını söyledi. Tekin, "Dönüş olarak nitelendirdiğimiz seferlerimizi, pazartesiden itibaren bekliyoruz. 2-3 gün İstanbul'a dönüş için arabalarımız dolu. Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede. Zaten doluluk oranı da yüzde 80'lerde. Biletlerin hepsi satıldı. 3-4 gün yerimiz yok denecek derecede talep var. Arabalarımız dolu." diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na eşi ve oğlunu karşılamaya gelen 17 günlük tam kapanmanın bitmesine saatler kala otogarda dönüş yoğunluğu başladı, "Dönüş başladı maalesef. Kapanma bitiyor. Eşim sağlıkçı. 15 gün önce gitmişti, döndüler şimdi malum, yarın iş başı." dedi.

Muş’tan gelen Ali Fırat ise, "Kapanmadan önce gitmiştik, yarın mesai başlıyor. Tatil hep evde geçti. Ailemizle evde oturduk, geldik. Ayın 27'sinde gitmiştik. Karardan hemen sonra gittim. Bahane oldu bize de." diye konuştu. (DHA)