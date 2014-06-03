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17 günlük eşine 17 bıçak darbesi

17 günlük eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren Selçuk Doğan: Beni istemedi. Ağzını kapatıp bıçakladım. Babam ve ağabeyimle battaniyeye sardık, elbiselerini yakıp piknik yaptığımız yere gömdük

03 Haziran 2014 15:11

Ağrı Doğubeyazıt’ta yaşayan  24 yaşındaki Selçuk Doğan, 2 Haziran 2013’te teyzesinin kızı 18 yaşındaki Dilan’la evlendi. Tam 17 gün sonra, 19 Haziran gecesi polise eşinin evden kaçtığını bildiren Selçuk Doğan, 21 Haziran’da tekrar karakola giderek, eşini öldürüp piknik yaptıkları kırsal bir yere gömdüklerini anlattı. Polisler Doğan’ın gösterdiği yerde, Dilan’ın delik deşik cesedini buldu. Koca Selçuk Doğan, cesedi gömerken yanında bulunan kardeşi Mehmet Sebih ve babası Mehmet Salih Doğan da tutuklandı.

 

‘İlişkiye giremedim’

 

Üç cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın ağır ceza mahkemesinde görülen ilk duruşmasında, Selçuk Doğan cinayeti tüm detaylarıyla şöyle anlattı: “Gerdek gecesinde ilişkiye giremedim. Olay günü odaya gittiğimde beni sevmediğini, istemediğini söyledi. Öldürmeye karar verdim. Bıçakla vurmaya başladım. Bağırınca ağzını kapatıp bıçaklamaya devam ettim. Abim, babam, ben battaniyeye sarıp minibüsle piknik yaptığımız yere götürdüğümüz cesedi gömdük. Battaniyeyi, elbiseleri, bıçağı ve küreğin sapını yaktık.”

 

Platform müdahil

 

Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi. Mahkeme, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun davaya müdahillik talebini de kabul etti.

 

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