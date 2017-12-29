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17 gündür kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 12 Aralık'ta evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Rahime Yüce'yi (42) arama çalışmaları, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) ekiplerinin katılımıyla sürüyor

29 Aralık 2017 14:34

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 12 Aralık\'ta evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Rahime Yüce\'yi (42) arama çalışmaları, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) ekiplerinin katılımıyla sürüyor.
Yıldıztepe Mahallesi, Çakıcı Sokak\'taki evinden 12 Aralık Salı günü çıkan 2 çocuk annesi Rahime Yüce\'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, yaptığı araştırmada Yüce\'nin en son Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı. Yüce\'nin nehre atlayarak, intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerine olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği\'ne bağlı \'Kurbağa Adamlar\' ekibi sevk edildi. Ekibin, Menderes Nehri\'nde gerçekleştirdiği aramada kadın bulunamadı. Arama çalışmaları, nehrin alt bölgesinde Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Nazilli Arama Kurtarma (NAKUT) ve polis ekipleri tarafından sürdürülürken, EFAK ekipleri de çalışmalara katılarak, destek verdi.

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