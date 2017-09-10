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Dünya

17 günde yaklaşık 290 bin Arakanlı Bangladeş’e geçti

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada "Myanmar’ın, Arakan Müslümanlarına 'etnik temizlik yaptığı'"ifade edilmişti

10 Eylül 2017 14:16

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Myanmar’da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan’daki çatışmaların yeniden başlaması üzerine, Bangladeş’e geçmek zorunda bırakılanların sayısının 290 bine ulaştığının tahmin edildiğini bildirdi.

Myanmar’da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan’daki çatışmaların 25 Ağustos’ta yeniden başlaması üzerine, binlerce kişi kaçmak zorunda kalarak Bangladeş sınırından geçmeye başlamış; Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada da “Myanmar’ın, Arakan Müslümanlarına “etnik temizlik yaptığı” ifade edilmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan son açıklamada, Myanmar’ın Arakan eyaletindeki çatışmaların şiddetlenmesinden bu yana Bangladeş’e geçmek zorunda kalanların sayısının yaklaşık 290 bine ulaştığı aktarıldı.

UNCHR Sözcüsü Vivan Tan, ülkeye sığınanların sayısının giderek artmaya devam ettiğini, dolu kamplar nedeniyle acilen daha fazla geçici barınağa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Tan, “İnsanları çok uzun süre barındırmayacak derme çatma sığınakların yayıldığını görüyoruz” ifadesini kullandı.

Myanmar’da ağırlıklı olarak Arakan eyaletindeki yaşayan Müslüman azınlık Rohingyalar, “yasa dışı göçmen” statüsünde kabul ediliyor ve bu nedenle de vatandaşlık dahil temel haklara sahip değiller.

Gazeteciler, sadece hükümetin seçtiği yerlere götürülüyor

Myanmar hükümetinin davet ettiği bir grup gazeteci içinde yer alan BBC muhabiri Jonathan Head de Arakan’daki son duruma ilişkin gözlemlerini aktarmıştı.

Jonathan Head, gazetecilerin ‘sadece hükümetin seçtiği yerlere götürüldüklerini’ belirterek, “Yakında bile olsa, başka yerleri görme talebimiz, güvenlik gerekçe gösterilerek reddediliyor” demişti.

 

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