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17 GÜN ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 20:05

-17 GÜN ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Sultangazi'de kısa bir süre önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.  Alınan bilgiye göre, işe gitmek üzere Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yürüyen Müzeyyen Yanıkbaş'ın yanına gelen eski eşi Harun T, Yanıkbaş'a tabancayla ateş açtı. Yanıkbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.  Yanıkbaş'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden taksiyle kaçan Harun T, daha sonra Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.  Yanıkbaş ile Harun T'nin yaklaşık 8 yıldır evli oldukları ancak 12 Temmuz'da boşandıkları öğrenildi.

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