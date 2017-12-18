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17 eski polise FETÖ'den 3 ile 8.5 yıl arasında hapis cezası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 40'ı tutuklu, 68 eski emniyet personelinin yargılandığı davada, 17 sanığa 3 yıl ile 8

18 Aralık 2017 21:15

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 40\'ı tutuklu, 68 eski emniyet personelinin yargılandığı davada, 17 sanığa 3 yıl ile 8.5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya 40\'ı tutuklu, 28\'i tutuksuz sanık ile yakınları ve avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıkların tümü suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti; sanıklar Ali B., Ünzüle S., Mecit M., Mustafa S., Kadir A., Salih K., Ramazan Ö., Osman Y., Selçuk Ö., Tunay E., İbrahim A., Hasan A., Abidin Y., Mehmet K., Halis K., Tahir Can A., Harun C., Mehmet Ali Ş., İbrahim Barış A., Serpil E., Oğuz T., Fatih G., Ahmet S. ve İbrahim A.\'nın dosyasının ayrılmasına karar verdi.
Heyet; sanıklardan Ahmet K., Mehmet Ali K., Kamil M., Vehbi D., Osman A., Rafet Ç., Selahattin B., Mehmet T., Mevlüt Ş., Yılmaz K., Murat Ş., Bekir K., Murat C.\'ye 7 yıl 6 ay hapis, Osman K.\'ye ise 8 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklardan Mustafa K., Sercan Ö. ve Hicabi D.\'yi 3 yıl 5 ay 7 gün hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, 27 sanığı ise tahliye etti.

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