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Dünya

17 EL KAİDE MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ SANA (A.A)

20 Haziran 2011 20:14

-17 EL KAİDE MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ SANA (A.A) - 20.06.2011 - Yemen askeri birlikleri ile El Kaide militanları arasında çıkan çatışmada 17 militan öldürüldü. Devlet televizyonunun haberine göre Abyan eyaletinin Zencibar kentinde çıkan çatışmada 17 militanın yanı sıra 7 askerin de hayatını kaybettiği bildirildi. Emniyet müdürü Kasım bin Hadi yaptığı açıklamada, şehrin hayalet şehir görünümüne büründüğünü ve çatışmaların cumartesi gününden beri aralıksız sürdüğünü aktardı. Bin Hadi ayrıca kentin sokaklarında birçok cesedin bulunduğu ve bu cesetlerin kaldırılamadığını ekledi.

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