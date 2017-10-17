17 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

(Özel) Teknik Direktör Ziya Doğan ile röportaj...

Trabzonspor\'daki teknik direktör değişikliğini değerlendiren Ziya Doğan: \"Trabzonspar küçük ayrıntılardan büyük şeyler kaybediyor\"

\"Beşiktaş\'ın elindeki kadro Avrupa Şampiyonu olur\"

ŞAMPİYONLAR LİGİ

21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş

21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)

21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)

21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)

21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)

21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)

FENERBAHÇE

Galatasaray derbisi hazırlıkları başlayacak.

12.57 Yönetim Kurulu Üyeleri\'nden, stattan sorumlu yönetici Metin Doğan\'ın annesi Mahmure Doğan son yolculuğuna uğurlanacak



GALATASARAY

18.00 Derbi maçın hazırlıkları devam edecek

TRABZONSPOR

Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek

Profesyonel Futbol Disiplin Kuruylu (PFDK) kararları açıklanacak

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi

19:30 Karşıyaka-Juventus

21:30 Oostende-Beşiktaş

EUROCUP

20:00 Tofaş-Gran Canaria