17 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

(Özel) Teknik Direktör Ziya Doğan ile röportaj...
Trabzonspor\'daki teknik direktör değişikliğini değerlendiren Ziya Doğan: \"Trabzonspar küçük ayrıntılardan büyük şeyler kaybediyor\"
\"Beşiktaş\'ın elindeki kadro Avrupa Şampiyonu olur\"
ŞAMPİYONLAR LİGİ
21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş
21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)
21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)
21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)
FENERBAHÇE
Galatasaray derbisi hazırlıkları başlayacak.
12.57 Yönetim Kurulu Üyeleri\'nden, stattan sorumlu yönetici Metin Doğan\'ın annesi Mahmure Doğan son yolculuğuna uğurlanacak
GALATASARAY
18.00 Derbi maçın hazırlıkları devam edecek
TRABZONSPOR
Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek
Profesyonel Futbol Disiplin Kuruylu (PFDK) kararları açıklanacak
BASKETBOL
FIBA Şampiyonlar Ligi
19:30 Karşıyaka-Juventus
21:30 Oostende-Beşiktaş
EUROCUP
20:00 Tofaş-Gran Canaria